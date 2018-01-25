Путин лично поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Дакар-2018»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент России Путин в ходе визита в Казань встретился с участниками гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» из Набережных Челнов и лично поздравил их с победой в ралли-марафоне «Дакар-2018». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава государства обменялся рукопожатиями со спортсменами. Гонщики показали российскому лидеру видеоролик о подготовке к ралли и самом «Дакаре». Комментировал происходящее на экране глава «КАМАЗ-Мастера» Владимир Чагин, упомянувший о том, что до финиша дошла только половина всех стартовавших экипажей.

Президента России заинтересовала история с экипажем, залившем неполный бак топлива. По словам челнинских спортсменов, не слишком спортивно при прохождении спецучастка поступил экипаж на Iveco. Несмотря на эту хитрость, победили экипажи «КАМАЗ-Мастера».

«Все понимают, что это такое, что это труд, все следят за тем, как вы боретесь. Это командное достижение. Без техники, без обслуживания, без командной работы таких результатов достичь невозможно», – заметил Путин в разговоре с гонщиками.

Участники «КАМАЗ-Мастера» подарили Президенту России модель большегруза «КАМАЗ». Завершилась беседа совместным фотографированием.

Во встрече также участвовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и другие официальные лица.