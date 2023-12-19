Минниханов включил глав Лисичанска и Рубежного в совет муниципальных образований РТ

Главы подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного стали членами совета муниципальных образований РТ. Об этом сегодня на заседании совета объявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«При непосредственном участии наших муниципалитетов продолжается работа в закрепленных за республикой городах – Лисичанске и Рубежном. Участие глав подшефных городов – Эдуарда Сахненко и Сергея Хортива – в работе сегодняшнего форума весьма символично. Вы, уважаемые коллеги, с сегодняшнего дня становитесь полноправными членами муниципального сообщества нашей республики», – сказал Минниханов.