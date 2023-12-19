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ЛНР и Татарстан 19 декабря 2023 11:46

Минниханов включил глав Лисичанска и Рубежного в совет муниципальных образований РТ

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Главы подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного стали членами совета муниципальных образований РТ. Об этом сегодня на заседании совета объявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«При непосредственном участии наших муниципалитетов продолжается работа в закрепленных за республикой городах – Лисичанске и Рубежном. Участие глав подшефных городов – Эдуарда Сахненко и Сергея Хортива – в работе сегодняшнего форума весьма символично. Вы, уважаемые коллеги, с сегодняшнего дня становитесь полноправными членами муниципального сообщества нашей республики», – сказал Минниханов.

#Лисичанск #Рубежное #совет муниципальных образований рт #Рустам Минниханов
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