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Минниханов включил глав Лисичанска и Рубежного в совет муниципальных образований РТ
Главы подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного стали членами совета муниципальных образований РТ. Об этом сегодня на заседании совета объявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«При непосредственном участии наших муниципалитетов продолжается работа в закрепленных за республикой городах – Лисичанске и Рубежном. Участие глав подшефных городов – Эдуарда Сахненко и Сергея Хортива – в работе сегодняшнего форума весьма символично. Вы, уважаемые коллеги, с сегодняшнего дня становитесь полноправными членами муниципального сообщества нашей республики», – сказал Минниханов.
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