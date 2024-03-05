Минниханов наградил орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР»

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил татарстанцев орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР». Указы опубликованы на портале правовой информации.

«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ» были отмечены медалью член Культурного центра татар и башкир Бардымского района Ильяс Гимадутдинов, глава КФХ «Камалетдинов Хасыл Хамзинович» – член Федерации корэш РФ Хасыл Камалетдинов, глава Медведевского района Марий Эл, член совета Региональной национально-культурной автономии татар республики Рузяль Усманов.

Также за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд награжден медалью «100 лет ТАССР» ветеран труда Рашиль Халиуллин.

Еще один ветеран труда – Дания Давлетшина – отмечена за многолетнюю плодотворную работу на благо республики орденом «Дуслык».