Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов наградил орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР»
Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил татарстанцев орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР». Указы опубликованы на портале правовой информации.
«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ» были отмечены медалью член Культурного центра татар и башкир Бардымского района Ильяс Гимадутдинов, глава КФХ «Камалетдинов Хасыл Хамзинович» – член Федерации корэш РФ Хасыл Камалетдинов, глава Медведевского района Марий Эл, член совета Региональной национально-культурной автономии татар республики Рузяль Усманов.
Также за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд награжден медалью «100 лет ТАССР» ветеран труда Рашиль Халиуллин.
Еще один ветеран труда – Дания Давлетшина – отмечена за многолетнюю плодотворную работу на благо республики орденом «Дуслык».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»