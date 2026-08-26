Школьникам в России запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

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Приказ Минпросвещения, который закрепляет обязанность школьников не пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий, вступит в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, учащиеся не должны использовать средства мобильной связи на уроках. Новые правила будут действовать в течение года – с 1 сентября 2026-го до 1 сентября 2027 года.

При этом приказ предусматривает исключения. Пользоваться мобильными телефонами во время занятий разрешат при возникновении угрозы жизни или здоровью учеников и сотрудников образовательных учреждений, а также в других экстренных ситуациях.