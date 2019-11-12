Новая разработка российских ученых увеличит скорость беспроводного Интернета на 40%

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Российские ученые разработали Wi-Fi роутер для множественного доступа к Интернету. Изобретение ускорит беспроводной Интернет и позволит смотреть видео в разрешении 4К сразу на множестве устройств, пишут «Известия».

«Наша технология способна эффективно с помощью единственной антенны передавать сразу всю комбинацию сигналов, предназначенных для разных гаджетов. Причем сигналы суммируются с различными весами, заданными в зависимости от расстояний между передатчиком и приемником», — цитирует издание слова завлабораторией беспроводных сетей Института проблем передачи информации РАН Евгения Хорова.

Такой подход, по его словам, дал возможность превратить недостаток существующих сетей — их неоднородность — в преимущество, позволяющее повысить пропускную способность в среднем на 40%. Более того, технология обладает обратной совместимостью, что позволит параллельно передавать данные устройствам разных поколений.

Планируется, что устройство станет базовой частью будущего глобального стандарта связи Wi-Fi 7. Технологией уже заинтересовались несколько крупных иностранных производителей телекоммуникационного оборудования.

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