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Общество 31 октября 2026 13:46

Татарстан вошел в лидеры по числу заявок на премию «Безграничные возможности»

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Республика Татарстан вошла в число лидеров по количеству заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности» – всего на конкурс поступило более 500 заявок из 78 регионов, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина на медиапанели, посвященной конкурсу, передает Минтруд РФ.

Помимо Татарстана, в тройке лидеров по числу заявок – Краснодарский край и Московская область. Заявки приходят со всей страны – от Калининградской области до Чукотки, участники представляют свои истории и проекты во всех 12 номинациях.

Прием заявок открыт до 30 ноября. Присоединиться к конкурсу можно по ссылке.

#минтруд рф #премия #Татарстан
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