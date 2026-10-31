Татарстан вошел в лидеры по числу заявок на премию «Безграничные возможности»

Республика Татарстан вошла в число лидеров по количеству заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности» – всего на конкурс поступило более 500 заявок из 78 регионов, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина на медиапанели, посвященной конкурсу, передает Минтруд РФ.

Помимо Татарстана, в тройке лидеров по числу заявок – Краснодарский край и Московская область. Заявки приходят со всей страны – от Калининградской области до Чукотки, участники представляют свои истории и проекты во всех 12 номинациях.

Прием заявок открыт до 30 ноября. Присоединиться к конкурсу можно по ссылке.