Ко Дню народного единства в России стартует акция «Я – частичка твоя, Россия»

В России 4 ноября 2026 года стартует акция «Я – частичка твоя, Россия», приуроченная ко Дню народного единства. Она проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и призвана рассказать учащимся об истории праздника и показать, что главная сила России заключается в единстве ее народов, уникальных культур и традиций, сообщает Минкульт РТ.

«Через творчество ребята выразят любовь к Родине. Они попробуют себя в роли авторов литературных и музыкальных произведений об истории праздника, разработают проекты о языках народов нашей страны и даже создадут собственные анимационные фильмы. Уверена, что их свежий взгляд на отечественную историю и культуру позволит по-новому увидеть то богатство, которое нас объединяет», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании – для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях: «Литература» (стихи или проза об истории России и ее народов), «Авторская песня» (сочинить и исполнить собственную песню), «Театральная постановка» (постановка в любом жанре), «Анимационный фильм» (короткометражный мультфильм) и «Проект/презентация на тему «Языки народов России» (исследовательская работа о национальных языках).

Для участия в акции необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» с 4 по 24 ноября 2026 года включительно. По итогам эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. Результаты будут опубликованы 15 декабря 2026 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.