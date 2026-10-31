Афиша «Лета в Татарстане» собрала 7,6 тыс. событий по всей республике

Директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Нагуманова доложила на совещании в Доме Правительства РТ об итогах проекта «Лето в Татарстане» в 2026 году и летнего сезона фестиваля «Күрше», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе приняли участие Председатель Госсовета Фарид Абдулганиев и Премьер-министр Алексей Песошин.

Проект «Лето в Татарстане» запущен в 2025 году по инициативе Раиса Татарстана при кураторстве Института развития городов РТ. За три сезона идея собрать события республики в одном месте выросла в единую систему, охватывающую крупные фестивали, национальные праздники, концерты, культурные и спортивные мероприятия, а также локальные события в парках и общественных пространствах.

С 1 июня по 30 сентября единая афиша объединила 7 тыс. 642 события на 2 тыс. 591 площадке по всей республике – вдвое больше, чем летом прошлого года. Фестивалей стало больше в 3,5 раза (975 против 276), спортивных мероприятий – в 3,3 раза (до 2 тыс. 395), мастер-классов – в 2,1 раза (до 1 тыс. 335), городских экскурсий – вдвое (с 65 до 130).

Выросла и аудитория: сайт проекта за лето посетили более 1,7 млн человек (в 1,5 раза больше, чем в 2025 году), просмотры публикаций выросли с 25,6 млн до 35,8 млн, число посещений из других регионов – с 231 тыс. до 595 тыс. Аудитория представлена жителями всех 89 субъектов России, а также пользователями из Беларуси и Казахстана. Мобильный информационный центр проекта побывал в 11 городах республики, преодолев около 3,7 тыс. километров, и познакомил с проектом порядка 14 тыс. человек.

Среди ярких событий сезона – первый этно-рок-фестиваль «Хранители» в Болгаре, «Рок-берега» в Чистополе и большое мероприятие в Казани на набережной озера Нижний Кабан в честь Дня города и Республики Татарстан.

Завершился и летний сезон фестиваля «Күрше» – конкурса локальных инициатив Института развития городов Татарстана. За три месяца команды победителей провели 435 событий в 33 муниципальных образованиях. Впервые фестиваль объединил два направления: 43 победителя «Күрше» проводили события во дворах, парках и на набережных, еще 17 команд «Күрше. Мирас» работали с креативными индустриями и локальным наследием. На сезон поступило 1058 заявок из всех 45 муниципальных образований – на 81% больше, чем годом ранее.

Почти половина событий (48%) пришлась на спорт, 19% – на историю и локальное наследие, 11% – на гастрономию, 7% – на предпринимательство и профориентацию. География сезона охватила 33 муниципальных образования и более 56 населенных пунктов, треть мероприятий прошла за пределами городов – в селах, поселках и деревнях.