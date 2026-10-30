Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

С началом ноября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в алкогольном производстве и маркировки некоторых продуктов. Какие новеллы в законодательстве ждут россиян – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Повышение пенсий

Пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, с ноября получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Размер прибавки составит примерно 10 тыс. рублей.

На увеличение пенсии также могут претендовать пенсионеры, которые финансово обеспечивают нетрудоспособных членов семьи. К ним, в частности, относятся несовершеннолетние дети и внуки. Если иждивенец продолжает учиться по очной форме, право на соответствующую выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста.

Кроме того, те пенсионеры, кому деньги поступают через банк, в ноябре получат пенсию на день раньше обычного – пенсия будет перечислена 3 ноября. Как сообщили в Соцфонде, это связано с празднованием Дня народного единства.

С 1 ноября маркировка растительных пищевых масел перейдет на поэкземплярный учет Фото: © «Татар-информ»

Маркировка масел и удобрений

С 1 ноября маркировка растительных пищевых масел перейдет на поэкземплярный учет. Теперь нужно обязательно перечислять коды маркировки Data Matrix каждой отдельной бутылки, канистры или пачки, а не указывать только общее количество упаковок и вид товара.

Отметим, что эти изменения затрагивают производителей, поставщиков, розничные магазины, маркетплейсы и заведения общественного питания, которые закупают масло для приготовления блюд или переработки. Для обычных потребителей же все останется по-прежнему.

Кроме того, с началом ноября начнется еще и обязательная маркировка удобрений. Она коснется минеральных и химических удобрений в форме таблеток или упаковках массой не более 10 кг.

Фото: © «Татар-информ»

Производителям вискового дистиллята ужесточат требования

С ноября ужесточатся требования к производителям вискового дистиллята. Согласно изменениям, для производителей, впервые получающих лицензию, потребуется оплаченный уставный капитал в размере не менее 100 млн рублей.

Таким образом, на производство вискового дистиллята распространят требования, установленные для производителей этилового спирта.

Однако эти изменения затронут лишь тех, кто впервые получает лицензию на производство дистиллята. А аналогичные требования для уже работающих производителей начнут действовать только с 1 марта 2028 года.

Фото: © «Татар-информ»

Месяц на уплату налогов

С началом ноября у россиян останется месяц, чтобы уплатить налоги, начисленные за 2025 год. Речь идет о транспортном и земельном налогах, а также налогах на имущество и НДФЛ. Последний только в случае, если был получен доход в виде процентов по вкладам, налог ранее не был удержан налоговым агентом или был получен доход в виде выигрышей от участия в азартных играх.

Налоговые уведомления направляют не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Если до 1 ноября документ не поступил, рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию.

Однако отсутствие уведомления не всегда означает ошибку. Например, его могут не направить, если гражданин полностью освобожден от уплаты налога в связи с предоставлением льготы. Еще одна причина – небольшая сумма начислений: если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, уведомление, как правило, не направляют. Еще одной причиной может стать положительное сальдо на едином налоговом счете гражданина.

Оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение «Налоги ФЛ», «Госуслуги», банк или почту.

Фото: © «Татар-информ»

За нарушения миграционных правил повысят штрафы и расширят основания для выдворения

С 3 ноября в России ужесточат наказания за нарушения миграционного законодательства. Число статей КоАП, предусматривающих выдворение иностранцев из страны, увеличится с 22 до 45, сообщает «Российская газета». Также вырастут штрафы за нарушение правил въезда, пребывания и работы в России.

Выдворение с последующим запретом на въезд будет грозить, в частности, за мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику полиции, участие в несогласованной акции и употребление наркотиков в общественных местах.

Расширится и перечень нарушений, по которым суд не сможет заменить выдворение штрафом с учетом семейных обстоятельств иностранца. В таких случаях наличие супруга – гражданина России, несовершеннолетних детей, жилья и работы, а также длительное проживание в стране не позволят избежать этого наказания.

Минимальный штраф за нарушение правил въезда и режима пребывания составит 4 тыс. рублей, за повторное нарушение режима пребывания – от 7 до 9 тыс. рублей. За незаконную трудовую деятельность штрафы будут начинаться от 4 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 7 тыс. рублей. Если нарушение совершено до 3 ноября 2026 года, наказание назначат по прежним нормам, даже если дело рассмотрят позднее.

Изменения коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе работающих по патенту, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство. На граждан России нормы о выдворении не распространяются.

В перечень оснований для выдворения также войдут призывы к нарушению территориальной целостности России и введению санкций, дискредитация Вооруженных Сил РФ, участие в деятельности нежелательных организаций, пропаганда и публичное демонстрирование запрещенной символики, производство и распространение экстремистских материалов.

Кроме того, такое наказание предусмотрено за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка и отношения к религии, возбуждение ненависти либо вражды, воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека. В список также включены нарушения правил деятельности иностранного агента, режимов чрезвычайного и военного положения или контртеррористической операции, злоупотребление свободой массовой информации.