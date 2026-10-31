Минниханов не смог пройти мимо радиоуправляемого робота на «Битве роботов»
Раис Татарстана Рустам Минниханов остановился у радиоуправляемых роботов, представленных на Международном чемпионате «Битва роботов» в рамках Kazan Digital Week. Видео с тем, как Раис управляет механизмом на гусеницах, опубликовано на официальном канале руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой в МАКС.
Видео: официальный канал Лилии Галимовой
«Ты не ты, если перед тобой радиоуправляемый робот, а ты прошел мимо. Рустам Минниханов не прошел», – написала Галимова.