Минниханов не смог пройти мимо радиоуправляемого робота на «Битве роботов»

Раис Татарстана Рустам Минниханов остановился у радиоуправляемых роботов, представленных на Международном чемпионате «Битва роботов» в рамках Kazan Digital Week. Видео с тем, как Раис управляет механизмом на гусеницах, опубликовано на официальном канале руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой в МАКС.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой

«Ты не ты, если перед тобой радиоуправляемый робот, а ты прошел мимо. Рустам Минниханов не прошел», – написала Галимова.