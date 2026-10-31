news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 31 октября 2026 13:35

Минниханов не смог пройти мимо радиоуправляемого робота на «Битве роботов»

Читайте нас в

Раис Татарстана Рустам Минниханов остановился у радиоуправляемых роботов, представленных на Международном чемпионате «Битва роботов» в рамках Kazan Digital Week. Видео с тем, как Раис управляет механизмом на гусеницах, опубликовано на официальном канале руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой в МАКС.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой

«Ты не ты, если перед тобой радиоуправляемый робот, а ты прошел мимо. Рустам Минниханов не прошел», – написала Галимова.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скрытая на 20 лет: в Казани восстановили мозаику «Посадим сады!» на ДК химиков

Скрытая на 20 лет: в Казани восстановили мозаику «Посадим сады!» на ДК химиков

30 октября 2026
Предприятия СИБУРа в Татарстане нарастили выручку по итогам 9 месяцев

Предприятия СИБУРа в Татарстане нарастили выручку по итогам 9 месяцев

30 октября 2026
Новости партнеров