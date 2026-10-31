Все муниципалитеты РТ до 2030 года хотят включить в единую систему транспорта

В Татарстане до 2030 года все 45 муниципалитетов хотят включить в единую систему транспорта. Об этом рассказал на Международном форуме Kazan Digital Week-2026 министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Нам нужно установить датчики пассажиропотока на всех видах транспорта. Потому что главное - это реальная информация о пассажиропотоке, который мы имеем», – заявил глава Миндортранса на секции «Цифровые решения в дорожно-транспортной отрасли».

В общественном транспорте в Татарстане безналичная оплата проезда, информирование о движении по маршруту и видеонаблюдение салонов достигают 100%.

Датчиками пассажиропотока общественный транспорт Казани оснащен на 65%, Нижнекамска – на 32%, Набережных Челнов - на 100%, Зеленодольска – на 80%, проинформировал министр.

Он добавил, что за девять месяцев совершено более 305,4 тыс. поездок с оплатой по геолокации через приложение «Казань-Транспорт», что на 7% больше аналогичного периода 2025 года.

Ханифов также напомнил, что на пригородных поездах в республике внедрена технология Open Loop, с помощью которой в этом году прошло 640 поездок.

В метрополитене Казани используется система биоэквайринга «Оплата взглядом» – более 90 тыс. поездок в этом году. «Но пока это не глобальное явление», – заметил министр.