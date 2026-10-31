В Казани проходит финальный этап «Битвы роботов»
Начался финальный этап международного чемпионата «Битва роботов» на форуме Kazan Digital Week. На трибунах среди зрителей чемпионата Раис Татарстана Рустам Минниханов, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«Казань и Татарстан имеют большой опыт проведения таких мероприятий, достаточно вспомнить «Игры будущего» в 2024 году. Все мы ждем ярких зрелищ, но это мероприятие очень важно для популяризации робототехники», – отметил на открытии турнира заместитель министра цифрового развития РФ Александр Шойтов.
Отборочные этапы прошли на форуме «Цифровые решения». Интерес к робототехнике растет, и за последние 4 года было принято больше 4 тысяч заявок на чемпионат, отметил Шойтов. В этом году в поединках принимают участие 144 команды, до финального этапа дошли 36 уникальных роботов в двух категориях: до 110 кг и до 1,5 кг.
«После 2024 года и «Игр будущего» мы начали открывать в республике муниципальные площадки, и очень много команд из республики присутствуют здесь», – отметил на открытии финала среди роботов-тяжеловесов министр цифрового развития РТ Илья Начвин.
«Посмотрим, кто кого сегодня могнет», – добавил вице-президент VK Алексей Меркутов.
Фраза «я тебя могну» на интернет-сленге означает «я лучше тебя».