В Казани проходит финальный этап «Битвы роботов»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» ​

Начался финальный этап международного чемпионата «Битва роботов» на форуме Kazan Digital Week. На трибунах среди зрителей чемпионата Раис Татарстана Рустам Минниханов, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Казань и Татарстан имеют большой опыт проведения таких мероприятий, достаточно вспомнить «Игры будущего» в 2024 году. Все мы ждем ярких зрелищ, но это мероприятие очень важно для популяризации робототехники», – отметил на открытии турнира заместитель министра цифрового развития РФ Александр Шойтов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Отборочные этапы прошли на форуме «Цифровые решения». Интерес к робототехнике растет, и за последние 4 года было принято больше 4 тысяч заявок на чемпионат, отметил Шойтов. В этом году в поединках принимают участие 144 команды, до финального этапа дошли 36 уникальных роботов в двух категориях: до 110 кг и до 1,5 кг.

«После 2024 года и «Игр будущего» мы начали открывать в республике муниципальные площадки, и очень много команд из республики присутствуют здесь», – отметил на открытии финала среди роботов-тяжеловесов министр цифрового развития РТ Илья Начвин.

«Посмотрим, кто кого сегодня могнет», – добавил вице-президент VK Алексей Меркутов.

Фраза «я тебя могну» на интернет-сленге означает «я лучше тебя».