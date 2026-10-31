В Лаишевском районе театр «Тылсым» покажет премьеру спектакля «Иман»

Самодеятельный татарский театр «Тылсым» из села Малая Елга Лаишевского района представит новый спектакль «Иман» («Вера») по пьесе Лябиба Лерона. Главный показ приурочен ко Дню народного единства, сообщают организаторы.

Премьерные и регулярные показы пройдут по графику:

3 ноября – предпремьерный показ,

4 ноября – главная премьера ко Дню народного единства,

7 ноября – второй премьерный показ,

8, 9 и 10 ноября – регулярные показы для жителей сёл Лаишевской агломерации. Далее спектакль войдёт в репертуарный план театра.

Как говорится в сообщении, постановка создана в рамках грантового проекта от «Российского фонда культуры», объединяющего татарскую национальную драматургию с художественными принципами русского авангарда. Спектакль рассказывает о возвращении мужчины в родную деревню, о нравственном выборе и связи с Родиной. Сценография построена на модульных конструкциях в духе архитектонов К. Малевича, костюмы решены в логике прозодежды В. Степановой.

Финансирование предоставлено в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Зрителям также предлагают принять участие в социальных челленджах #имантылсым и #сэлфивтеатре, публикуя фотографии и впечатления со спектаклей в социальных сетях.