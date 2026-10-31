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Культура 31 октября 2026 15:00

В Лаишевском районе театр «Тылсым» покажет премьеру спектакля «Иман»

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Самодеятельный татарский театр «Тылсым» из села Малая Елга Лаишевского района представит новый спектакль «Иман» («Вера») по пьесе Лябиба Лерона. Главный показ приурочен ко Дню народного единства, сообщают организаторы.

Премьерные и регулярные показы пройдут по графику:

  • 3 ноября – предпремьерный показ,
  • 4 ноября – главная премьера ко Дню народного единства,
  • 7 ноября – второй премьерный показ,
  • 8, 9 и 10 ноября – регулярные показы для жителей сёл Лаишевской агломерации. Далее спектакль войдёт в репертуарный план театра.

Как говорится в сообщении, постановка создана в рамках грантового проекта от «Российского фонда культуры», объединяющего татарскую национальную драматургию с художественными принципами русского авангарда. Спектакль рассказывает о возвращении мужчины в родную деревню, о нравственном выборе и связи с Родиной. Сценография построена на модульных конструкциях в духе архитектонов К. Малевича, костюмы решены в логике прозодежды В. Степановой.

Финансирование предоставлено в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Зрителям также предлагают принять участие в социальных челленджах #имантылсым и #сэлфивтеатре, публикуя фотографии и впечатления со спектаклей в социальных сетях.

#татарский театр #лаишевский район рт #премьера
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