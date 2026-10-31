Полиция проводит проверку после жалоб на подростков с петардами в казанском ЖК

О подростках, взрывающих петарды во дворах ЖК Вознесение, сообщили местные жители в соцсетях. Как отмечают местные жители, ребята также шумят по ночам и мешают автобусам забирать пассажиров. При этом, вызовы полиции пока проблему не решили.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, в настоящее время проводится проверка – выясняются все обстоятельства произошедшего и личности участников. По ее итогам будет принято процессуальное решение.