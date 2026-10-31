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Происшествия 31 октября 2026 13:07

Тракториста из РТ будут судить за то, что насмерть сбил рабочего задним ходом

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Тракториста из Татарстана будут судить после того, как он насмерть сбил рабочего, двигаясь задним ходом.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, 15 июля 21-летний тракторист-механизатор перевозил тюки с сеном в Атнинском районе республики. В какой-то момент ему потребовалось сдать назад и он, не убедившись в безопасности маневра, а также не подав предупредительных сигналов, включил задний ход, после чего сбил 35-летнего рабочего. От полученных травм он в тот же день скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Его уже отправили в суд на рассмотрение.

#су ск россии по рт #насмерть сбил
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