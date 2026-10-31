Сальседо выйдет в старте: «Рубин» объявил состав на матч с «Факелом»

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» огласил состав на домашний матч с воронежским «Факелом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги.

В воротах будет играть Евгений Ставер. В нападении с первых минут встречи вновь сыграет Эдди Сальседо.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, стартовый свисток в матче назначен на 15:15 по московскому времени на поле «Ак Барс Арены».

«Рубин» располагается на одиннадцатом месте с 12 очками в активе. «Факел» с шестью баллами замыкает турнирную таблицу, занимая шестнадцатое место.