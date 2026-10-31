Сальседо выйдет в старте: «Рубин» объявил состав на матч с «Факелом»
Казанский «Рубин» огласил состав на домашний матч с воронежским «Факелом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги.
В воротах будет играть Евгений Ставер. В нападении с первых минут встречи вновь сыграет Эдди Сальседо.
Полный состав можно посмотреть здесь:
Напомним, стартовый свисток в матче назначен на 15:15 по московскому времени на поле «Ак Барс Арены».
«Рубин» располагается на одиннадцатом месте с 12 очками в активе. «Факел» с шестью баллами замыкает турнирную таблицу, занимая шестнадцатое место.