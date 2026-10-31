В Нижнекамске и Набережных Челнах начнут тестировать беспилотные трамваи

В Нижнекамске и Набережных Челнах начнут тестировать работу беспилотных трамваев. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на Международном форуме Kazan Digital Week-2026.

«Трамвайные пути там сконструированы с умом», – заявил глава Миндортранса на секции «Цифровые решения в дорожно-транспортной отрасли».

Ханифов отметил, что в следующем году в республике запустят программу по обновлению городского наземного электрического транспорта. «Проведем капитальный ремонт однокомплектных трамвайных вагонов. С белорусскими коллегами 22 таких вагона создадим, а тележки отремонтируем. И вагон получится абсолютно новый», – подчеркнул он.

Министр добавил, что на программу ремонта трамвайных путей запланировано 5 млрд рублей в следующем году.