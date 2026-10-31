Пять человек пострадали в массовом ДТП под Альметьевском

О столкновении «ГАЗели» и еще четырех автомобилей на Ж/Д переезде неподалеку от села Миннибаево в Альметьевском районе РТ сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, у «ГАЗели» отказали тормоза и она вылетела на встречку. Судя по видео, грузовик и две легковушки после столкновения улетели в кювет.

Как стало известно «Татар-информу», водитель «ГАЗели» боком собрал несколько автомобилей, после чего совершил лобовое столкновение с ещё одной легковушкой. Травмы получили 5 человек, включая двоих детей.