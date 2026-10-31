Минувшей ночью в Польше произошел силовой захват Конституционного суда, пишет ТАСС со ссылкой на президента страны Кароля Навроцкого.

«В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган», – зачитал слова президента глава его кабинета Павел Шефернакер.

Политическое напряжение возникло после решения премьер-министра Польши Дональда Туска назначить судьей КС бывшего министра в его правительстве Мачея Берека, после чего у здания начались протесты. Сегодня ночью ситуация обострилась, а Навроцкий, летевший в Сенегал, экстренно вернулся в столицу и провёл совещание с председателем суда Богданом Свенчковским. При попытке президента Польши войти в здание суда произошла стычка с судьями, которые пытались ему помешать. Столкновение также произошло между сотрудниками полиции и службы президентской охраны.

Навроцкий прошел в зал суда, а также начал консультации с представителями политических партий парламента.