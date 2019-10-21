Аграрии Татарстана увеличили суточный объем реализации молока на 6%

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В сельхозформированиях Татарстана объем суточной реализации молока увеличился на 6%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Согласно данным ведомства на 21 октября, в хозяйствах республики за сутки произведено 3 тыс. 483,4 тонны молока, что превышает показатель на аналогичную дату прошлого года на 5%.

«При этом суточный объем реализации сельхозформированиями молока достиг 3 тыс. 282,4 тыс. тонны. Это больше соответствующего показателя прошлого года на 199,8 тонны, или на 6%», – отметил заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Ирек Гибадуллин.

По словам собеседника агентства, отмечен рост суточных объемов реализации молока и в личных подсобных хозяйствах граждан. Так, владельцы частных подворий сдали молокосборщикам 671,2 тонны молока за день – это 101% к уровню прошлого года.

В республике по реализации молока сельхозформированиями лидирует Кукморский район, где ее суточный объем на 21 октября составляет 252 тонны. На втором месте по этому показателю Атнинский район с 228,9 тонны, третье место занимает Балтасинский район с 217,4 тонны.

«Реализация молока – это надежный и стабильный источник доходов сельхозпредприятий республики. Поэтому наращиванию объемов производства молока уделяется большое внимание», – заметил Гибадуллин.

Кроме того, он добавил, что на сегодня в Татарстане грубых и сочных кормов для отрасли животноводства заготовлено 1 млн 620 тыс. тонн кормовых единиц, или 28,2 ц кормовых единиц на одну условную голову скота. Это больше, чем было заготовлено годом ранее: показатели на аналогичную дату 2018-го – 1 млн 543,2 тыс. тонн и 26,4 ц кормовых единиц соответственно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по итогам 2018 года на долю Татарстана приходится 6% товарного молока, реализованного регионами России.

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