Вернисаж в стиле «анимал» и ирландские танцы: в Автограде поддержат акцию «Ночь искусств-2019»

(Набережные Челны, 18 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах поддержат всероссийскую акцию «Ночь искусств-2019». В программе — выставки, шоу и театральные представления, сообщает Управление культуры исполкома Автограда.

«Ночь культуры» пройдет 2 ноября на базе Центральной городской библиотеки. Здесь развернется выставка картин, основными персонажами которых станут животные.

Детей ожидает цирковое шоу и театр теней. На «молодежном пятачке» выступят рок-группы и представители других музыкальных направлений. Здесь же проведут мастер-класс по ирландским танцам. Посетителей вечера также ждут на ярмарке мастеров-прикладников.

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