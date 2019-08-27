Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия WorldSkills 2019

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент России Владимир Путин прибыл в Казань. В международном аэропорту столицы РТ его встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Глава государства в сопровождении Рустама Нургалиевича направился на церемонию закрытия WorldSkills Kazan 2019», – пояснила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Церемония закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 проходит на стадионе «Казань Арена». Путин выступит перед участниками международных соревнований и встретится с российской сборной молодых профессионалов.

Кроме того, у Президента РФ запланирована встреча с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. На ней будут присутствовать Президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 стартовал в столице Татарстана 22 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований был международный выставочный центр «Казань Экспо».