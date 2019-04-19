В I квартале 2019 года сборы НДФЛ в Татарстане выросли на 5,4%

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). С начала 2019 года сборы налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) в Татарстане выросли на 5,4%. Об этом на совместном совещании финансовых органов по итогам I квартала 2019 года в Кабмине РТ сообщил министр финансов Республики Татарстан Радик Гайзатуллин.

«За I квартал налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 17,7 млрд рублей. Динамика поступлений по налогу сложилась положительная, темп роста составил 5,4% к аналогичному уровню 2018 года», — доложил Гайзатуллин.

Однако темпы роста НДФЛ ниже темпов его роста за предыдущие два года, подчернул глава Минфина РТ.

С начала года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РТ составили 66 млрд рублей. Поступление налога на прибыль за три месяца составило 27,8 млрд рублей, налога на доходы физических лиц — 17,7 млрд рублей, отметил докладчик

По его словам, земельный налог собран на сумму 1,9 млрд рублей, налог на совокупный доход — 2,5 млрд рублей. Поступление неналоговых доходов составило 4,7 млрд рублей.

При этом расходы бюджета республики составили 45,8 млрд рублей, заключил Гайзатуллин.

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