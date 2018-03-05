«Ак Барс» повел в серии с «Амуром» 2–0

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором матче первой серии плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду с трудом победил хабаровский «Амур» со счетом 3:2, забросив победную шайбу в самом конце матча.

Давно известно, что в спаренных матчах, а играли казанцы с хабаровчанами именно в таком ритме, двух одинаковых игр практически не бывает. Дело в психологии. Да и тренерские штабы не забывают про свою работу, делают выводы из первой встречи. Так получилось и на этот раз: вторая игра была гораздо более упорной.

За час до начала матча к служебному входу «Татнефть-арены» на белом автомобиле Mercedes с номером 025 подъехал Данис Зарипов, но ветеран был не за рулем, а на месте пассажира. Он вновь не попал в заявку на игру. Что же до состава хозяев, то в нем по сравнению со вчерашним матчем была произведена всего одна вынужденная замена. Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин получил травму в первом матче – подозрение на перелом четвертной пястной кости правой руки. При этом именно Альберт в первой же игровой паузе определил победителя конкурса болельщиков, выигравшего тонну автомобильного топлива. А вот его место на льду занял Роман Манухов.

И сегодня казанцы начали очень мощно, шайба только чудом (имя чуду – Юха Метсола, финский голкипер «Амура») не попала в ворота гостей уже через 30 секунд после первого вбрасывания. Впрочем, вскоре гости получили возможность поиграть в большинстве, но своим шансом не воспользовались. После этого «барсы» снова устроили сильнейший штурм ворот дальневосточников. В какой-то момент сразу два игрока «Амура» в своей зоне оказались без клюшек, но и на этот раз гости отбились. И так весь первый период. Шайба редко покидала зону «Амура», который только и делал, что отбивал многочисленные атаки хозяев. Лишь к концу первой двадцатиминутки хабаровчане немного пришли в себя и даже вынудили пару раз вступить в игру голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова. И надо же такому случиться, что едва ли не первый свой момент гости реализовали, Кирилл Рассказов подсуетился на добивании, 0:1. Впрочем, удивительной была и официальная статистика бросков в створ ворот, сайт КХЛ по итогам периода выдал следующие данные: 9 – 13. Но на то она и статистика.

Судя по всему, в перерыве тренеры «Ак Барса» провели необходимую работу над ошибками. Прошла всего 21 секунда с начала второй трети матча, как счет стал 1:1. Вновь у хозяев отличилась ведущая легионерская тройка. Канадец Джастин Азеведо продрался в чужую зону по правому флангу и сделал идеальную передачу на пятачок, куда уже подоспел швед Антон Ландер, которому оставалось только подставить клюшку. Подставил, 1:1. Вскоре мог забить и канадский нападающий хозяев Роб Клинкхмамер, но из выгодной позиции не сумел переиграть Метсолу. А забил в итоге татарин Станислав Галиев, успевший добить шайбу после дальнего броска Манухова, 2:1.

В середине второго периода арбитры одновременно удалили сразу двух игроков «Амура». Две минуты пятеро казанцев играли против троих хабаровчан. Однако столь шикарной возможностью увеличить свое преимущество «барсы» не воспользовались, гости оборонялись грамотно и хладнокровно. И едва оказавшись в полном составе, дальневосточники забросили вторую шайбу. Закрытый своими и чужими игроками Гарипов не увидел броска Томаша Загорны, 2:2. Таков был КПД атак «Амура». А хозяева упустили еще одну великолепную возможность забить. Владимир Ткачев убежал на 36-й минуте один на один, его зацепили, арбитры назначили буллит, но Ткачев тоже не смог переиграть финского стража ворот гостей. А в конце периода уже «Ак Барс» остался втроем против полной пятерки «Амура» на 19 секунд, но отбился.

Едва начался третий период, как защитник хозяев Михаил Сидоров получил сразу четыре минуты за «опасную игру высокоподнятой клюшкой», подведя команду. Но она отбилась. Минут через пять уже игрок «Амура» за точно такое же нарушение был наказан двойным малым штрафом. Однако и на этот раз хозяева большинство не реализовали. Еще один упущенный шанс при равном счете. И все же казанцы забили. Иржи Секач набросил шайбу от синей линии, а Азеведо ловко подправил полет шайбы, 3:2. За 20 секунд до конца хозяева остались в меньшинстве, гости сняли вратаря и вшестером бросились на штурм, но успеха не достигли.

Счет в серии стал 2–0, следующие матчи в серии до четырех побед пройдут 7 и 8 марта в Хабаровске.

«Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили: Ландер (21), Галиев (31), Азеведо (58) – Рассказов (19), Загорны (35). На 36-й минуте Ткачев («Ак Барс») не реализовал буллит.

Штрафы: 16 – 14.

«Ак Барс»: Гарипов. Марков – Лямкин, Секач – Ландер – Азеведо; Токранов – Батыршин, Клинкхаммер – Ткачев – Галиев; Охтамаа – Манухов, Лукоянов – Попов – Потапов; Сидоров, Косов – Свитов – Бурмистров.