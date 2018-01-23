В МОК прокомментировали недопуск россиян к участию в Олимпийских играх-2018

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать ряд российских спортсменов на Игры в Пхенчхане не обязательно связано с употреблением ими допинга. Об этом заявила глава Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон, сообщает ТАСС.

«При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены», – пояснила Фурнейрон.

Пресс-служба МОК в своем заявлении подчеркнула, что непопадание в список приглашенных на Олимпиаду «не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга».

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде не смогут выступить Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев (все – биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Денис Юсков, Павел Кулижников (оба – конькобежный спорт), Иван Букин, Ксения Столбова (оба – фигурное катание), Антон Белов, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Сергей Плотников (все – хоккей).