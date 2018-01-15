Болельщики из Германии и Аргентины опередили китайцев по количеству запросов на билеты ЧМ-2018

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). К настоящему времени на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России, запрошено более трех миллионов билетов, большую часть которых после россиян забронировали болельщики из Германии и Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В рейтинге самых заинтересованных в личном присутствии на играх также оказались Мексика, Бразилия, Перу, Колумбия, США, Испания, Польша и Китай. Всего на потенциальных зрителей из-за рубежа приходится 38 процентов всех запрошенных билетов. Чем ближе к событию, тем больше растет спрос на билеты, отмечают в дирекции чемпионата мира по футболу FIFA 2018, причем как в стране-организаторе турнира, так и во всем мире.

Кроме матча открытия и финала турнира, заявку на покупку билета нужно подавать на сайте FIFA.com/bilet (организаторы подчеркивают, что на других сайтах продажа билетов незаконна). Удаленно болельщики могут заказать билеты на желаемые матчи и пакет билетов на игры, проходящие на определенном стадионе, а также на «билеты болельщика» любой из 32 команд-участниц турнира (включая матчи плей-офф, если сборная туда выйдет).

Подчеркивается, что в случае превышения заявок числа доступных билетов места будут распределяться методом случайной жеребьевки. Ее результаты заявителям станут известны не позже 12 марта. У всех заявок независимо от даты подачи будут равные шансы, обещают организаторы.

