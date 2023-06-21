Татарстан догоняет Санкт-Петербург по популярности у туристов

Tele2 с помощью геоаналитической платформы big data проанализировала туристическую активность за пять месяцев 2023 года. Наиболее посещаемыми стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. В топе целей посещения — классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. В целом объем туристического трафика увеличился на 7,7% год к году.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита — классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам — добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

Топ-5 самых посещаемых регионов в 2023 году возглавляют Москва и Московская область. Далее идут Краснодарский край и Санкт-Петербург, Татарстан лишь немного отстает от северной столицы. 35% гостей Москвы — классические туристы. 22% приезжают в деловые поездки, 17% — к родственникам, 10% поездок — образовательные, 8% — лечебно-оздоровительные. Среднее время визита составляет три дня. При этом наиболее продолжительное время в регионе проводят те, кто прибыл на самолете, — 4,7 суток. Этот вид транспорта выбирают 7% прибывших. 55% приезжают на автомобиле и проводят в Москве 2,1 суток. На поезде приезжает 38% посетителей — они находятся в столице 2,5 суток.

Аналитики составили портрет туристов, выбирающих Татарстан. 52% посетителей прибывают ради знакомства с достопримечательностями, культурой и кухней, то есть для классического туризма. В основном это жители Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Владимира, Удмуртии и Башкирии. В деловые поездки приезжают 17% визитеров. С религиозно-просветительскими целями прибывают 12%. Наиболее продолжительное время в регионе остаются те, кто выбрал авиатранспорт для прибытия, — 3,7 суток. Доля таких посетителей составляет 8%. В 31% случаев гости региона выбирают поезд и остаются в Татарстане на 2,2 суток. 61% посетителей приезжают на машине и проводят 1,7 суток. Самой посещаемой достопримечательностью в Татарстане стал Казанский Кремль, здесь трафик год к году вырос в полтора раза и превысил 3,5 тыс. ГБ. Далее за ним следуют Болгарский музей заповедник, Чертово городище и улица Казанская в Елабуге и остров-град Свияжск. Среди интересных для гостей региона мест также фигурируют Голубые озера и набережная в Мензелинске.

Сами татарстанцы предпочитают ездить в Москву, ее выбрали 20% путешественников, и в соседние регионы — Чувашию (18%), Самарскую область (15%) и Удмуртию (14,5%). В числе интересных для жителей республики регионов также оказались Башкирия, Ульяновская и Свердловская области. Реклама. ООО «Т2 Мобайл».