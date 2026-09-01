Врач рассказал, сколько яиц можно съесть в день

Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко назвал норму употребления яиц в день. Это – 1-2 яйца. Однако данная норма является лишь общей рекомендацией.

«Общая рекомендация: 1-2 яйца в день — не больше. Но это вилами по воде. Они достаточно калорийные, поэтому, если съедать больше, можно легко выйти за порог калорийности и набрать лишнюю жировую массу. Но если таких проблем нет, то ешьте на здоровье. Яйца человека не убьют. Запрета на употребление яиц не существует», — объяснил Кузьменко в беседе с «Радио 1».

По его словам, яиц можно употреблять и в больших количествах, но, чтобы не набрать лишний вес, следует избавляться от желтков.

«Желток в яйцах — это жир. Если вы хотите есть много яиц, то желтки лучше выбрасывать, потому что в течение дня вы жиров сможете добрать из других продуктов», — советует эксперт.