Стартовал прием документов на соискание премии Раиса РТ

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ

Сегодня, 1 сентября, стартовал прием документов на соискание премии Раиса Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в 2026 году. Он продлится вплоть до 5 октября, сообщает комитет по присуждению премии.

Правом выдвигать соискателей обладают некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Татарстана, общественные советы при республиканских органах исполнительной власти и общественные советы муниципальных образований.

Премия присуждается:

– гражданам РФ и социально ориентированным НКО за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора, а также за научные исследования в области гражданского общества, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие новизной и оригинальностью

– гражданам РФ за значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан.

Чтобы претендовать на получение премии, следует представить ходатайство о выдвижении, анкетные данные соискателя, информацию о деятельности за год, предшествующий выдвижению, информацию о вкладе в развитие институтов гражданского общества, а также описание реализованных проектов и дополнительные материалы, подтверждающие социальный эффект от их воплощения в жизнь.

Документы принимаются по адресу: Казань, ул. Батурина, д. 7, каб. 134. Контактный телефон: 8 (843) 567-80-94. Подробная информация размещена на официальном сайте Общественной палаты РТ по ссылке.