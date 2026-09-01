Малый и средний бизнес в России стал чаще использовать международные аккредитивы

Российские предприниматели из сегмента малого и среднего бизнеса стали активнее применять международные аккредитивы при расчетах с зарубежными партнерами. Тенденция связана с ростом числа внешнеторговых контрактов и стремлением бизнеса снизить риски при международных сделках.

По данным ВТБ, по итогам первого полугодия 2026 года банк открыл в 1,5 раза больше международных аккредитивов для клиентов сегмента СМБ, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил член правления банка Руслан Еременко.

Общий документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса за первое полугодие увеличился на 15% и превысил 950 млрд рублей. В портфеле лидируют клиенты из сферы транспорта, инфраструктурного строительства, торговли и машиностроения. Продажи гарантий и аккредитивов у банка выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост числа документарных операций участники рынка связывают, в частности, с активным развитием торговли с Китаем. Количество аккредитивов, открытых по поручению клиентов СМБ в рамках внешнеторговых контрактов в 2026 году, увеличилось более чем на 50%, преобладающей валютой расчетов по этим сделкам стал китайский юань.

Предприниматели все чаще используют аккредитивы не только для расчетов с зарубежными контрагентами, но и для финансирования сделок – особенно в отраслях со сложными и долгосрочными контрактами, таких как производство, строительство, машиностроение и агропромышленный комплекс.

«По мере расширения сотрудничества российских предпринимателей с Китаем все больше клиентов обращаются за сопровождением не только разовых сделок, но и сложных проектов. Это говорит о том, что бизнес все активнее выстраивает долгосрочные торговые связи со странами АТР и заинтересован в банковских инструментах, которые снижают риски при заключении международных сделок и позволяют финансировать поставки на всех этапах», – отметил Руслан Еременко.

Например, банк предлагает участникам внешнеэкономической деятельности аккредитивы с финансированием в юанях через филиал в Шанхае, а также развивает набор сервисов для работы с Китаем в рамках собственной экосистемы для внешнеэкономической деятельности.