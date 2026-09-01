Тим Кук объявил об уходе с поста гендиректора Apple

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук объявил в социальной сети X (прежде Twitter), что 1 сентября покинет пост руководителя компании.

«Отправляю море любви всему сообществу Apple в свой последний день в качестве генерального директора. Завтра изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда», – написал Кук, поблагодарив также пользователей продуктов компании за то, что они выступают в качестве постоянного источника вдохновения.

Еще в ноябре прошлого, 2025 года британская газета Financial Times сообщила, что Тим Кук может оставить должность гендиректора Apple в следующем году. В апреле 2026-го корпорация официально анонсировала предстоящий уход предпринимателя с поста руководителя компании.

В заявлении Apple отмечалось, что Кук станет исполнительным председателем совета директоров корпорации, а ее новым генеральным директором станет с 1 сентября Джон Тернус, занимающий пока должность старшего вице-президента отдела разработки аппаратного обеспечения.

Тим Кук работал в Apple с марта 1998 года. В августе 2011-го, после ухода смертельно больного Стива Джобса с поста генерального директора, он возглавил корпорацию (Джобс скончался от рака поджелудочной железы 5 октября того же года).