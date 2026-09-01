ЦБ еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной валюты

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Действующие в России ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены еще на полгода – до 9 марта 2027-го. Соответствующее решение принял Центральный банк РФ, об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», – отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, остается в силе лимит на снятие не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Остальные средства, как и прежде, можно получить в рублях. Средства, размещенные на счете до 9 сентября 2022-го, выдаются по официальному курсу Банка России, позднее – по курсу банка на дату выдачи.

При этом для финансовых учреждений сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Выдача наличных в американских долларах, евро, фунтах стерлингах и японских иенах юридическим лицам – нерезидентам ограничена до 9 марта 2027-го. Юрлицам-резидентам наличные в этих валютах выдаются только на командировочные расходы.

Впервые данные ограничения начали действовать 9 марта 2022 года – вскоре после начала специальной военной операции и введения первых западных санкций, ставших ответом на нее. В июле 2026-го Президент РФ Владимир Путин назвал введенные против России рестрикции рекордными как по числу, так и по бесполезности.