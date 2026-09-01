Каждый шестой житель Татарстана установил самозапрет на кредиты

В Татарстане самозапрет на получение кредитов установили 16% жителей – это 642,66 тыс. человек, следует из данных Объединенного Кредитного Бюро.

За август 2026 года жители республики подали 19,6 тыс. заявлений на установку самозапрета и 7,85 тыс. – на его снятие. Всего с начала действия сервиса татарстанцы направили 810 тыс. заявлений на постановку и 104 тыс. – на снятие.

Всего с момента запуска сервиса россияне подали 27,43 млн заявлений на установку самозапрета, на сегодняшний день он действует у 21,97 млн граждан. По все стране было отменено 12,4% ранее установленных ограничений.

Спрос на услугу в августе снизился: по России подано 635,2 тыс. заявлений на установку (-18,4% к июлю) и 249,9 тыс. на снятие (-0,5%). Чаще всего самозапрет устанавливают россияне 35–45 лет и старше 65 лет (по 20,1%). Наиболее популярный формат – полный запрет на кредиты (91,6% заявок).

Среди регионов лидирует Мурманская область (27% жителей), далее Магаданская область (24%), Коми (23%), Камчатский край и Карелия (по 20%). В Татарстане показатель – 16%. В Москве – 15%, в Санкт-Петербурге – 17%.