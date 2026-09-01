На инфраструктуру «Экорайона» в Казани направят 430 млн рублей

В 2026 году на развитие инфраструктуры жилого района «Экорайон» в Кировском районе Казани планируется направить 429,7 млн рублей средств казначейского инфраструктурного кредита, сообщила пресс-служба Минфина Татарстана.

Средства направят на реализацию инфраструктурного проекта «Развитие жилого района «Экорайон». В 2025 году на эти цели уже было выделено 1,5 млрд рублей.

Проект предусматривает создание инженерных сетей и строительство дорог для повышения транспортной доступности территории. Концепция района также предполагает сохранение зеленых зон и малоэтажную застройку.

«Экорайон» – территория в Кировском районе Казани площадью около 760 гектаров, расположенная в районе Аракчино, недалеко от Волги и лесопарка «Лебяжье». В документах земельный массив разделен на две зоны – собственно «Экорайон» и территорию бывшего «Военного городка-32».

Земля в 2017 году была передана Республиканскому фонду поддержки. В дальнейшем часть территории фонд передал под жилую застройку. В частности, петербургский девелопер Glorax реализует проект «Glorax Экосити» на участке площадью 29,5 га. Еще один жилой комплекс «Урман Град» на территории бывшего военного городка строит казанская компания «Бриз».

Концепция «Экорайона» предполагает сочетание малоэтажной жилой застройки и природного окружения. При освоении территории планируется сохранить зеленые зоны, а развитие района сопровождается созданием инженерной и транспортной инфраструктуры.