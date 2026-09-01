В Татарстане в первые дни сентября ожидается теплая погода до +28 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В ближайшие дни в республике сохранится переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр РТ.

Согласно полученной информации, в четверг, 3 сентября, ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью составит +10..+15 градусов, днем воздух прогреется до +23..+28.

В пятницу, 4 сентября, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4–9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Ночью +10..+15, днем +20..+25 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в Татарстане с 1 по 10 сентября ожидается на 1 градус выше климатической нормы (норма по РТ +14,3°, по Казани +14,8°).

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Татарстане ожидается повышение температурного фона под влиянием циклона, пришедшего из Северной Атлантики.

Также в МЧС предупредили о тумане, ожидающемся 2 сентября в республике.