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Общество 1 сентября 2026 15:31

Кардиолог назвала самый недооцененный фактор, вызывающий инфаркт и инсульт

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Самый недооцененный фактор, могущий привести к инфаркту и инсульту, назвала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками РК Кардиологического диспансера ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» Наталья Драненко. Согласно мнению эксперта, этот фактор – высокий уровень холестерина. По ее словам, пациенты недооценивают данный показатель, потому что его нельзя проверить «по самочувствию».

«Уровень холестерина никак себя не проявляет, кроме как на листочке с анализами. Давление чувствуют, сахара боятся, а холестерин — это тихий признак. На него обращают внимание, только когда уже случился инфаркт или инсульт», — объяснила Драненко в беседе с «Крым 24».

#холестерин #инсульт #инфаркт
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