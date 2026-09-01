Германия официально возложила на Россию ответственность за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига/Галле. Об этом заявили министры иностранных и внутренних дел ФРГ Александер Добриндт и Йоханн Вадефуль на пресс-конференции.

«Попытка атаки на аэропорт Лейпцига 4 августа соответствует сложившейся схеме российских гибридных операций в Европе», – заметил, в частности, Добриндт (цитата по The Guardian). По его словам, с учетом этого германское Правительство пришло к выводу, что «Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге 4 августа».

«Позвольте мне внести ясность: мы не находимся в состоянии войны, но ежедневно становимся мишенью для гибридных военных действий», – описал видение ситуации властями Германии глава МВД страны.

«Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге. <...> По согласованию с канцлером ФРГ я распорядился принять следующие меры: Генеральное консульство России в Бонне будет закрыто с 18 сентября», – сообщил в свою очередь Вадефуль (цитата по ТАСС).

Кроме того, будет расторгнуто соглашение о работе Русского дома в Берлине. Германия инициирует на уровне Европейского Союза расширение санкционного списка россиян «в контексте гибридных атак». ФРГ также ужесточит контроль за въезжающими в страну гражданами РФ.

МИД Германии также вызвал посла России в ФРГ Сергея Нечаева в связи с инцидентом в аэропорту, добавил руководитель внешнеполитического ведомства этой западноевропейской страны.

В ночь с 4 на 5 августа в аэропорту Лейпцига/Галле рядом с украинским грузовым самолетом, который был загружен боеприпасами, был обнаружен беспилотник со взрывпакетом. Дрон был разработан профессионалами на заказ и оставался невидимым для систем защиты, писала газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

Ранее посольство РФ в Берлине назвало инцидент с БПЛА наспех состряпанной провокацией, добавив, что она «служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса». До этого, в конце июля, Президент РФ Владимир Путин назвал введенные против России рестрикции рекордными как по числу, так и по бесполезности.