Россельхознадзор опроверг необходимость маркировать каждую особь домашней птицы

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Вступление в силу с 1 сентября требований об обязательном маркировании и постановке на государственный учет домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах в количестве более десяти штук, не означает необходимости маркировать каждую отдельную особь. Об этом заявили в Россельхознадзоре, передает ТАСС.

«Распространившаяся информация в медиа о необходимости индивидуального маркирования каждой особи домашней птицы не соответствует действительности. Такое требование законодательством не установлено», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появились не соответствующие действительности утверждения, что домашнюю птицу следует представлять для постановки на учет в многофункциональные центры, напомнили в Россельхознадзоре.

Изначально речь шла об иронических публикациях ряда пользователей соцсетей, но затем новостные агрегаторы и некоторые издания воспроизвели эту информацию как имеющую отношение к реальному положению дел. МФЦ в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают, акцентировали в ведомстве.

Россельхознадзор подготовил официальные разъяснения установленного порядка маркирования домашней птицы, они направлены в территориальные управления службы и уполномоченные в области ветеринарии органы исполнительной власти регионов России.

Основная цель маркирования домашней птицы – обеспечить прослеживаемость поголовья и управляемость эпизоотической ситуации. Кроме того, оно должно обеспечить подтверждения происхождения продукции, без чего невозможен ее легальный оборот. Требование об обязательном учете вводилось постепенно, что, в частности, дало владельцам домашней птицы заранее ознакомиться с правилами, добавили в ведомстве.

Процедура в случае личного подсобного хозяйства выглядит следующим образом. Специалист государственной ветеринарной службы выезжает на подворье, осматривает птиц и присваивает идентификационный номер. При этом применяется групповое маркирование: номер присваивается всей группе, а табличка с ним размещается на помещении, где содержатся птицы. Учет для владельца является безвозмездным.

«Учет животных в личных подсобных хозяйствах – это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции», – заверил заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков.