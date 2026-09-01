Спорт и меньше стресса: Заслуженный тренер РТ поделился формулой успешной учебы

Фото: Филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

Член политсовета Вахитовского отделения партии «Единая Россия», руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ, Заслуженный тренер РТ Александр Даренков на торжественной линейке поздравил учеников казанской школы № 98 с началом учебного года от имени всей спортивной общественности России.

Обращаясь к мамам и папам, Александр Даренков подчеркнул, что для высокой продуктивности мозг и сердечно-сосудистая система школьника должны отдыхать, поэтому умственные нагрузки обязательно нужно чередовать с физическими, сделав любительский спорт неотъемлемой частью жизни.

Наставник призвал родителей правильно помогать детям с выполнением уроков – не выполнять задания вместо них, а бережно разбираться вместе в сложных темах. Главным же залогом успеха Даренков назвал спокойное отношение к оценкам.

«При должном балансе активности и родительской поддержке результаты и так пойдут в гору. Пусть школьные годы останутся в памяти детей как время радости, а учёба станет для них любимым занятием», – подчеркнул он.

Торжественное мероприятие завершилось вручением Грамоты Министерства спорта Республики Татарстан директору школы № 98 Вахитовского района, которого почетный гость искренне поблагодарил за всестороннее развитие детского спорта и боевых искусств.