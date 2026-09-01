Врачи РКБ Татарстана удалили женщине 10-килограммовую опухоль матки

Акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана удалили 10-килограммовую миому у женщины. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Жительница Татарстана узнала об опухоли два года назад во время диспансеризации. Ей предстояло пройти дообследования и плановое удаление, но миома выросла до гигантских размеров.

Женщину направили на операцию в РКБ Татарстана из-за сложности случая. За 3 часа акушер-гинеколог Ландыш Ахмедшина удалила образование размером 20 на 14 см и матку с 12 миоматозными узлами. Операция прошла успешно, женщину выписали из клиники.