Фестиваль «Семья и Родина едины!» откроется 5 сентября в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фестиваль семей Татарстана «Семья и Родина едины!» стартует 5 сентября в Казани, в КЦ имени Ленина. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Данис Саляхутдинов.

«В Год народного единства и в Год воинской и трудовой доблести лозунгом фестиваля станет «Семья и Родина едины!». Это действительно большой, социально значимый проект. Управление ЗАГС Кабинета министров РТ поддерживает такие инициативы», – заявил он.

В республиканском отборе этого года приняли участие 54 семьи из 35 муниципальных районов Татарстана, а также из Казани и Набережных Челнов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Среди участников – семьи педагогов, врачей, участников СВО, многодетные, молодые люди. Также могу отметить национальный состав: представлены разные национальности, проживающие на территории Татарстана – русские, татары, марийцы, мордва, чуваши, удмурты», – отметил Саляхутдинов.

По его словам, на протяжении ряда лет на фестиваль приглашаются воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Руководитель конкурса «Нечкэбил», председатель общественного совета федерального партийного проекта «Крепкая семья» Изольда Жуйкова в свою очередь отметила, что мероприятие направлено на поддержку, развитие и сохранение традиций института семьи в Татарстане.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отборочные туры фестиваля прошли в форме презентаций видеороликов жизни семей участников, которые представили подробные анкеты.

«Все выступления, которые будут представлены в финале, – не придуманные истории. Это действительно то, что люди написали в анкете, о чем хотят рассказать», – подчеркнула она.

Жуйкова заметила, что за 21 год около тысячи семей стали участниками фестиваля. И у каждой из них есть свои уникальные традиции. В их числе именитые спортсмены, супруги участников специальной военной операции, потомки героев Великой Отечественной войны, представители разных профессий, перечислила спикер.