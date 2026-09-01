news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 1 сентября 2026 19:39

Муж погиб, жена ранена: вражеский дрон ударил по авто в Белгородской области

Читайте нас в
Телеграм

В Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. Об этом сообщает региональный оперштаб. Мужчина погиб на месте, а его супруга получила осколочные ранения и ожоги лица, рук и ног. Машина уничтожена огнем. Пострадавшую госпитализировала скорая.

«Когда медики скорой помощи находились на месте происшествия, произошла еще одна атака дрона на служебный автомобиль, в результате которой транспорт был поврежден», – говорится в сообщении.

#дрон #атака БПЛА #погиб мужчина #Белгородская область
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Две пенсии в 2026 году: кто может получать в Татарстане

Две пенсии в 2026 году: кто может получать в Татарстане

1 сентября 2026
Игры, объединяющие народы: Казань примет Игры кочевников в 2028 году

Игры, объединяющие народы: Казань примет Игры кочевников в 2028 году

1 сентября 2026
Новости партнеров