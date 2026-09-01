Муж погиб, жена ранена: вражеский дрон ударил по авто в Белгородской области

В Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. Об этом сообщает региональный оперштаб. Мужчина погиб на месте, а его супруга получила осколочные ранения и ожоги лица, рук и ног. Машина уничтожена огнем. Пострадавшую госпитализировала скорая.

«Когда медики скорой помощи находились на месте происшествия, произошла еще одна атака дрона на служебный автомобиль, в результате которой транспорт был поврежден», – говорится в сообщении.