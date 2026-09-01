На линейке в КГМУ военным медикам подарили офтальмологическое оборудование

Сегодня на торжественной линейке в Казанском ГМУ медицинскому подразделению Вооруженных сил РФ подарили офтальмологическое оборудование. Об этом в соцсетях сообщил ректор вуза Айрат Фаррахов.

«Наше академическое и медицинское сообщество, сотрудники и выпускники университета сформировали помощь медицинскому подразделению, состоящую из высокотехнологичного оборудования. Университет со своей стороны предоставил сертификаты на прохождение циклов дополнительного профессионального образования. Передача этой техники и образовательных программ – наш общий, искренний вклад в спасение жизней и в будущую Победу», – отметил Фаррахов.

Почетными гостями линейки в медуниверситете стали Герой Российской Федерации, капитан Иван Жарский и лейтенант медицинской службы, командир взвода Галина Ненашева. Им ректор КГМУ и передал сертификаты.