Татарстан представил стенд на ВЭФ
Республика Татарстана представила стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который стартовал сегодня на острове Русский во Владивостоке. Фотографии опубликовала пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.
На стенде республика презентует бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который пройдет в Казани 15–16 октября этого года. Также представлена информация о деловых событиях 2027 года. Это Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: КазаньФорум – 2027» (состоится в мае) и Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» (запланирован на 17–18 августа).
Презентация о Татарстане подготовлена на трех языках: русском, английском и китайском. Отдельно рассказывается об инвестиционном потенциале региона.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором выступает Фонд «Росконгресс» при поддержке Правительства Российской Федерации.