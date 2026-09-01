Татарстан представил стенд на ВЭФ

Фото: пресс-служба АИР РТ

Республика Татарстана представила стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который стартовал сегодня на острове Русский во Владивостоке. Фотографии опубликовала пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Фото: пресс-служба АИР РТ

На стенде республика презентует бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который пройдет в Казани 15–16 октября этого года. Также представлена информация о деловых событиях 2027 года. Это Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: КазаньФорум – 2027» (состоится в мае) и Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» (запланирован на 17–18 августа).

Фото: пресс-служба АИР РТ

Презентация о Татарстане подготовлена на трех языках: русском, английском и китайском. Отдельно рассказывается об инвестиционном потенциале региона.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором выступает Фонд «Росконгресс» при поддержке Правительства Российской Федерации.