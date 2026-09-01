Интерактивный музей на базе самолета Ту-144 планируют открыть 10 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Интерактивный музей техники на базе самолета Ту-144 в Казани на улице Четаева планируют сделать доступным для всех желающих 10 сентября. Об этом «Татар-информу» рассказал директор музея Ильфир Абдуллин.

«Мы пока налаживаем все технические моменты и приводим в порядок общую систему. Планируем в тестовом режиме открыть музей для всех желающих с 10 сентября», – сообщил собеседник агентства.

При этом на полную мощность по посещаемости музей выйдет позднее. Пока хотят начать пускать первые группы посетителей.

Музей представляет собой комплекс из двух частей. В первой, наземной, представлены подробно отдельные части самолетов, их история и биография конструкторов. Вторая находится прямо внутри Ту-144, который стоит прямо рядом со зданиями КНИТУ – КАИ. Там воссоздан интерьер самолета, а в кабине установлен симулятор, который позволяет виртуально пролететь на сверхзвуковом самолете над Казанью.