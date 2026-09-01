Федеральный банк выяснил, в каких регионах жители раньше всех идут за покупками

Фото от Банка ВТБ (ПАО)

ВТБ и технологическая компания Platforma к ВЭФ 2026 выяснили, в какие часы по местному времени жители разных регионов России чаще всего делают покупки. Результаты показали, что раньше всех по магазинам отправляются жители Дальнего Востока, а по продолжительности вечерней активности они не уступают даже Москве.

Аналитики изучили обезличенные POS-транзакции в 156 российских городах с населением более 100 тысяч человек за год – с июля 2025 по июль 2026-го – и определили, в какое время в каждом регионе фиксируется наибольшее число операций. Для анализа были выбраны выходные, когда распорядок дня не привязан к рабочему графику и заметнее всего проявляется разница в ритме жизни регионов.

Раньше всех за покупками выходят жители Дальнего Востока – пик активности в выходные наступает здесь уже в 13:32 по местному времени. Далее следуют Сибирский (13:57) и Южный (14:11) федеральный округа, за ними – Приволжский (14:41), Уральский (14:51) и Северо-Кавказский (15:06). Позже всех пик покупательской активности фиксируется в Центральном (15:24) и Северо-Западном округах – там он приходится на 15:40.

Разница объясняется не только часовыми поясами: по данным исследования Владивосток и Москва начинают день практически одновременно – в 07:25 и 07:26 соответственно. При этом пик покупок по выходным во Владивостоке наступает в 13:22, тогда как в столице – только в 16:11.

Единого расписания нет и внутри самих округов. На Дальнем Востоке разброс между регионами достигает 1,5 часа: раньше всех на шоппинг отправляются в Амурской области, Приморье и Бурятии (13:14–13:19), позже всех – на Сахалине и Камчатке (14:05–14:41).

Аналитика транзакций показывает, что вечерняя активность, включая рестораны, кафе, бары и клубы, сохраняется на Дальнем Востоке примерно до 22:36 по местному времени. Во Владивостоке этот показатель еще выше – около 22:52, тогда как в Москве вечерняя активность начинает снижаться уже с 22:30.

Похожую динамику показывают и данные о звонках в заведения общественного питания на Дальнем Востоке. Аналитики дополнительно изучили частоту звонков в регионе на 216 тыс. уникальных номеров. Минимум приходится на 05:45, а максимум – на 22:30, причем разница между ними достигает почти 40 раз. Дополнительный подъем звонковой активности заметен около 16:00. Таким образом, несмотря на более ранний дневной ритм, спрос на общепит и вечерний досуг на Дальнем Востоке остается высоким до позднего вечера.

Для бизнеса такая статистика может быть рабочим инструментом, отмечает руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин: «Покупательское поведение зависит от многих факторов, которые позволяют предпринимателям точнее планировать рекламные кампании – выбирать не только нужную аудиторию и территорию, но и подходящее время для контакта с клиентом. Программатик-подход позволяет ощутимо повышать эффективность кампаний: бюджет расходуется рациональнее, а доля нецелевых показов сокращается».

«Разница между округами и городами означает, что единое федеральное расписание показов рекламы не всегда отражает момент, когда потребитель готов к покупке. Большие данные становятся не только инструментом исследования потребительского поведения. В сочетании с технологиями автоматизированной закупки рекламы они могут создавать эффективные инструменты продвижения товаров и услуг как для крупнейших рекламодателей, так и для локального бизнеса», − говорит директор рекламного направления Platforma Анатолий Новожилов.