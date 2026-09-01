Казань может войти в число городов, откуда запустят прямые рейсы на Мальдивы

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Столица Татарстана может войти в число городов, откуда в предстоящем 2027 году запустят прямые рейсы на Мальдивы. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сейчас прямые рейсы в Мале из Москвы осуществляет только «Аэрофлот». Впрочем, с 30 октября S7 Airlines запускает рейсы в Мале из Новосибирска с посадкой для дозаправки в Джайпуре.

О планах авиакомпании Maldivian в будущем году запустить прямые рейсы в Россию в ходе недавнего визита в Москву рассказал министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мохамед Амин.

При этом туроператоры сомневаются, что авиаперевозчик обладает достаточным флотом широкофюзеляжных лайнеров для реализации этих планов. У Maldivian на данный момент имеются два Airbus: один A330-200 и один A320. Вместе с тем в туроператоре Corona Travel отмечают, что компания уже работает над привлечением второго A330-200, а его появление может стать стимулом для запуска новых международных направлений, включая Россию.

Представители отрасли называют ключевым преимуществом Maldivian удобную логистику внутренних перелетов по Мальдивам. Так, если перевозчик начнет продавать стыковку с внутренними рейсами по атоллам единым билетом, это будет «суперудобно для туристов».

Однако успех выхода авиакомпании на российский рынок будет зависеть как от тарифов, так и самого маршрута. Если это будет прямой рейс без посадок и дозаправок, а тарифы окажутся ниже, чем у «Аэрофлота», то такой перелет будет востребован, уверены в туротрасли.

Сейчас основной объем перевозок из России на Мальдивы обеспечивает «Аэрофлот». Кроме того, значительная доля пассажиропотока приходится на ближневосточные перевозчики: Emirates, Etihad, Qatar Airways, flydubai и Gulf Air. Также определенный объем обеспечивают Turkish Airlines и маршруты через Центральную Азию.

Среди городов, откуда могут быть запущены прямые рейсы на Мальдивы, в одном ряду с Казанью эксперты называют Уфу и Екатеринбург – по их мнению, во всех трех «традиционно высокий спрос на экзотику». Другие специалисты обращают внимание на города восточной части России – Владивосток, Иркутск и Новосибирск, а третьи говорят о Санкт-Петербурге, Минеральных Водах и юге РФ.