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Происшествия 1 сентября 2026 15:06

Четыре человека погибли из-за удара вражеских БПЛА по грузовикам в ЛНР

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В ЛНР четыре человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников по мирным жителям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«На автодороге Антрацит — Красный Луч под удар БПЛА попала гражданская фура, погибли водитель и пассажир. В районе пгт Красный Кут и Малониколаевки Антрацитовского муниципального округа противник атаковал еще два грузовика, погибли водители. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал Пасечник в МАКС.

Кроме того, по данным главы ЛНР, в Перевальском округе под удар вражеского дрона попал грузовой автомобиль. Еще один удар пришелся по «Газели» при выезде из Новоайдара. Ранения получили оба водителя.

#атака БПЛА #погибли люди #ЛНР
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