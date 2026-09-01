«Ак Барс» заключил контракт с воспитанником системы Равилем Якуповым

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» официально объявил о подписании двустороннего контракта с 23-летним нападающим Равилем Якуповым сроком на один год. Решению предшествовал просмотр в составе клуба, по итогам которого руководство команды приняло положительное решение.

Якупов является воспитанником системы «Ак Барса». Всю свою профессиональную карьеру он провел в клубах, связанных с казанской организацией. Якупов — уроженец Оренбурга, в сезоне 2019–2020 хоккеист перешел в систему альметьевского хоккея.

Хоккеист прошел полный цикл летней подготовки вместе с казанской командой.

Ранее нападающий выступал за «Нефтяник» из Альметьевска в ВХЛ. В минувшем сезоне на его счету 60 матчей за эту команду, в которых он набрал 45 очков (29 + 16).

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/27 стартует 5 сентября. Первым соперником «Ак Барса» в новом сезоне станет новосибирская «Сибирь» — матч пройдет в Казани.

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