В Казани запустили ролик с фотографиями учителей с Электронной доски почета РТ

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» в Казани сегодня, в День знаний, запустили трансляцию ролика с фотографиями педагогов и учителей – лауреатов Электронной доски почета РТ. Проект объединил более 15 тыс. имен выдающихся работников Татарстана, в том числе около 3,6 тыс. педагогов, сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«В Год воинской и трудовой доблести в Татарстане стартовал замечательный проект „Электронная доска почета РТ“. В нее занесены имена врачей, учителей, дорожников, строителей и представителей других профессий. При этом каждый шестой на этой доске почета – представитель системы образования», – сказала Зарипова, под руководством которой в этом году по указу Раиса РТ Рустама Минниханова и была запущена Электронная доска почета.

По ее словам, на доску почета попали педагоги не только крупных городов республики, но и небольших населенных пунктов. «Есть педагоги дополнительного образования. Есть те, кто преподает в специализированной школе, а также в небольшой сельской школе, где всего лишь 15 учеников. Но это те люди, которые создают наше будущее, воспитывают наших детей – тех, кому мы через 10–20 лет передадим нашу страну, великую Россию», – подчеркнула министр.

Лауреатом Электронной доски почета стала Ольга Соловьева – учитель физики казанской гимназии №20 «Гармония», обладатель высшей квалификационной категории и нагрудного знака «Почетный наставник».

«Она трижды была удостоена звания „Учитель года“, подготовила целую плеяду учеников. И самое главное – она является методистом, наставником для молодых учителей, обучая их методологии преподавания физики. Ее выпускники поступили в лучшие физико-технические вузы России», – отметила Зарипова.

На Электронную доску почета также внесено имя Гульназ Акбаровой – доцента кафедры татаристики и культуроведения Казанского федерального университета, руководителя фольклорного ансамбля «Бәйрәм».

«Она 14 лет преподает хоровое мастерство, сама является вокалистом, лауреатом международных конкурсов, дирижером. То есть мы видим, что на Электронной доске почета есть не только педагоги-предметники, но и педагоги дополнительного образования», – заметила глава Минтруда РТ.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Соловьева рассказала журналистам, что работает учителем с 2003 года. «Я всегда знала, что буду учителем. Даже не было мыслей, что буду кем-то другим. Моя мама – учитель, и мне всегда было близко то, что она делает. Когда я перешла работать в седьмой класс и начались уроки физики, я поняла, что это любовь с первого взгляда. Физика – это лучший предмет в школе», – заявила она.

По словам педагога, в гимназии №20 интерес к физике у учащихся достаточно большой. «Был год, когда у меня 67% выпускников выбрали ЕГЭ по физике. А по стране этот показатель составлял 20%. То есть минимум полкласса выбирает ОГЭ и ЕГЭ по физике», – добавила она.

Соловьева призналась, что для нее попасть на «Электронную доску почета РТ» – предмет гордости. «Я понимаю, что меня отметили на таком высоком уровне. Это говорит о том, что оценили мой многолетний труд, мою инициативность, вклад в наше общее дело. Я также горжусь своими коллегами, которые тоже оказались на Электронной доске почета», – подчеркнула она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По мнению Акбаровой, создание Электронной доски почета – значимое событие для Татарстана. «Это шаг к общественному признанию профессий, которые способствуют развитию нашей республики. Поэтому для людей, которых выбрали для такого проекта, – это очень волнительно и ценно. Это непередаваемые эмоции», – поделилась она с журналистами впечатлениями от такого события.

Акбарова работает педагогом с 2004 года. До того, как начать преподавать студентам, несколько лет трудилась в сфере дополнительного образования. «Когда я была 17-летней студенткой музыкального училища, меня пригласили работать в музыкальную школу. Я набралась опыта, и захотелось передавать свои знания. Чем больше я получала знаний, тем больше хотелось их применить и передавать студентам», – заметила она.

«Электронная доска почета Республики Татарстан» создана для общественного признания заслуг граждан, добившихся выдающихся результатов в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и иных сферах деятельности, направленных на экономическое, социальное и культурное развитие РТ. Она размещена по адресу: gordost.tatar.ru.